«NASA снова придется обратиться к России, чтобы добираться до МКС и обратно». Отмена госконтрактов со SpaceX Маска может поставить США в зависимость от России

Угрозы Дональда Трампа разорвать государственные контракты со SpaceX на фоне его конфликта с Илоном Маском могут привести к тому, что США станут зависимы от России в вопросах космических запусков и доступа на МКС, пишет Newsweek.
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