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Народная милиция ЛНР: подразделения ВСУ за сутки потеряли 16 военнослужащих в Донбассе

Народная милиция ЛНР: подразделения ВСУ за сутки потеряли 16 военнослужащих в Донбассе

Украинская армия за прошедшие 24 часа потеряла 16 военнослужащих в ходе боестолкновений в Донбассе. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что подразделения ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике.

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