ЦСКА объяснил нецензурные оскорбления в адрес тренера «Спартака» во время дерби

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил нецензурные оскорбления со стороны наставника команды Владимира Федотова в адрес главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил нецензурные оскорбления со стороны наставника команды Владимира Федотова в адрес главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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