Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Пентагон: США буд...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Зачем Борис Джонс...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Политики и чиновники в ЕС, США и т.д. так и не поняли какие последствия их ожидают если они примут хохлостан в свои р...В Польше высказал...

В Екатеринбурге из-за аварии на трубопроводе в домах отключили горячую воду

В Екатеринбурге из-за аварии на трубопроводе в домах отключили горячую воду

Жильцы жалуются на холод в квартирах  Крупная коммунальная авария на магистральном трубопроводе горячего водоснабжения (ГВС) произошла 13 ноября в Екатеринбурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх