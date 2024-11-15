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В Японии умерла 101-летняя принцесса Микаса

В Японии умерла 101-летняя принцесса Микаса

Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.Японская принцесса Микаса скончалась в 101-летнем возрасте, сообщает японское общественное телевидение.

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