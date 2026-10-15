Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Татарстана в Индию за год вырос в 2,3 раза. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов на секции II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ: Россия – Индия.
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