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«Торонто» упустил несколько возможностей сравнять счет на последней минуте матча с «Бостоном»

«Торонто» упустил несколько возможностей сравнять счет на последней минуте матча с «Бостоном»

На последней минуте «Рэпторс» упустили несколько возможностей сравнять счет. Деннис Шредер реализовал лишь один штрафной из двух при «-2», чуть позже Скотти Барнс промахнулся из-под кольца в проходе при «-2».

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