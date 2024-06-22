Нидерланды вместе с еще одной страной планируют передать Украине систему Patriot

Global look press/Soeren Stache/dpa Нидерланды совместно с еще одним государством поставят Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Partriot, сообщил портал NL Times со ссылкой на министра обороны страны Кайсу Оллонгрен.
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