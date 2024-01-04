История кей-каров берет свое начало в Японии в первые послевоенные годы. Восстановление страны было бы невозможно без доступных и простых в обслуживании транспортных средств местного производства.
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