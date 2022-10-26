В новых регионах России установят среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья

Проектом приказа Минстроя России предлагается внести изменения в Методику определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по стране и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по регионам, и предусмотреть порядок определения показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях, которые приняты в состав Российской Федерации на основании федеральных конституционных законов.