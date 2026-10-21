Торговая сеть «Азбука вкуса», входящая в группу компаний «Магнит», и винодельня «Кубань Вино» договорились о совместном выпуске линейки российских вин под брендом «Высокий Берег».
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