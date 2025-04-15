ВСУ, разместившиеся в монастыре в селе Горналь, отказались от переговоров: что с ними будет

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апреля, ФедералПресс. По информации российских силовых структур, в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре размещены минометные и артиллерийские расчеты ВСУ, что может привести к затрагиванию этой территории в ходе боевых действий.
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