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Супертурнир в Вейк-ан-Зее. 6-й тур. Непомнящий сыграет с Прагнанандхой, Гири против Магсудлу, другие партии

Tata Steel Chess Вейк-ан-Зее, Нидерланды 6-й тур Начало партий – 16.00 по московскому времени.  Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – Сантош Видит (Индия) Йорден ван Форест (Нидерланды) – Доммараджу Гукеш (Индия) Ян Непомнящий (Россия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)  Аниш Гири (Нидерланды) – Пархам Магсудлу (Иран) Алиреза Фируджа (Франция) –  Вэй И (Китай)  Дин Лижэнь (Китай) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) Макс Вармердам (Нидерланды) – Александр Донченко (Германия) Турнирное положение: Гири – 4, Абдусатторов, Прагнанандха, Вэй И, Фируджа – по 3, Видит, Непомнящий, Дин Лижэнь, Гукеш, Вармердам – по 2,5, ван Форест, Цзюй Вэньцзюнь – по 2, Донченко – 1,5,  Магсудлу – 1.

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