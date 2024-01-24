Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • людмила бер
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  • Максим Зачковский
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Украина анонсировала поставки принципиально нового западного оружия

Украина анонсировала поставки принципиально нового западного оружия

Западные спонсоры киевского режима пообещали снабдить его оружием, которого еще не было. Такие поставки анонсировал спикер минобороны Украины Илларион Павлюк по итогам заседания контактной группы в формате Рамштайн.

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