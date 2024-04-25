Япония потребовала от России не проводить учения вблизи её границ, значит, «подарок» Москвы не понравился Токио Про то, что Япония, чувствуя за спиной поддержку США, ведет себя нагло в отношениях с Россией, я писал неоднократно.
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