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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Eduard
    Безнаказанность порождает преступление!Япония потребовал...
  • Eduard
    Согласен,по-моему все в России фигеют,от ответа наших!Япония потребовал...
  • Eduard
    Узкоглазые! Мне они никогда не нравились,даже дамочки.Кореянки краше!Япония потребовал...

Япония потребовала от России не проводить учения вблизи её границ, значит, «подарок» Москвы не понравился Токио

Япония потребовала от России не проводить учения вблизи её границ, значит, «подарок» Москвы не понравился Токио

Япония потребовала от России не проводить учения вблизи её границ, значит, «подарок» Москвы не понравился Токио Про то, что Япония, чувствуя за спиной поддержку США, ведет себя нагло в отношениях с Россией, я писал неоднократно.

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Комментарии
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Eduard
Узкоглазые! Мне они никогда не нравились,даже дамочки.Кореянки краше!
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34 мин.
Eduard
Согласен,по-моему все в России фигеют,от ответа наших!
Ответить
33 мин.
Eduard
Безнаказанность порождает преступление!
Ответить
33 мин.

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