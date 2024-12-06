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Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в сериале "Мистер и миссис Смит"

Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в сериале "Мистер и миссис Смит"

Российский актёр Марк Эйдельштейн продолжает покорять Голливуд: он сыграет главную роль во втором сезоне сериала "Мистер и миссис Смит", вдохновлённого одноимённым фильмом с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.

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