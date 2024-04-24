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Карелия.ньюс

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  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
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    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

Сборная Карелии по американскому футболу вышла в финал чемпионата СЗФО

«Карельские Оружейники» одержали победу в Вологде и проведут решающий матч в Петрозаводске. Команда по американскому футболу «Карельские Оружейники» одержала победу в Вологде над местными «Викингами» со счетом 54:32.

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