Сборная Карелии по американскому футболу вышла в финал чемпионата СЗФО

«Карельские Оружейники» одержали победу в Вологде и проведут решающий матч в Петрозаводске. Команда по американскому футболу «Карельские Оружейники» одержала победу в Вологде над местными «Викингами» со счетом 54:32.
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