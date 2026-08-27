АНТИФАШИСТ Ленин — военачальник, а Николай II разбился на лошади. Эпидемия беспамятства породила поколение ИИдиотов "Ленин — великий русский военачальник", "Октябрьская революция произошла в 1996-м", "На месте, где Николай II упал с лошади и разбился насмерть, построили в Петербурге Храм Спаса на Крови" — такие ответы дают выпускники школ, проходя творческое собеседование при поступлении в одно из творческих высших учебных заведений северной столицы.