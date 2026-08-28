Мечтать, бояться и взрослеть: фабрика сказок под названием «Киностудия Горького»

Киностудия Горького — это не просто фабрика фильмов, а живая хроника отечественного кино: здесь рождались технологические прорывы, создавались народные хиты и формировался особый язык экрана, понятный сразу нескольким поколениям.
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