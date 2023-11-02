Снижение качества спермы связали с частым использованием мобильного телефона

Ученые из Женевского университета, Швейцарского центра прикладной токсикологии человека, а также Швейцарского института тропиков и общественного здравоохранения провели крупное исследование с участием мужчин 18-22 лет и подтвердили, что частое использование мобильных телефонов коррелирует с меньшим количеством сперматозоидов и их более низкой концентрацией.