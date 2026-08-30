Кремль: как визит главы ЦРУ Рэтклиффа отразится на ситуации с Украиной

Песков все рассказал. Озвучена официальная позиция Кремля. В Москве прокомментировали возможное влияние визита директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа на ход урегулирования украинского кризиса.
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