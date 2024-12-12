Политолог Жарихин: Зеленский опасается бунта 40-летних украинок

Президент Украины Владимир Зеленский медлит с понижением призывного возраста до 18 лет, так как боится столкнуться с бунтом родителей молодых людей, считает заместитель главы Института стран СНГ Владимир Жарихин.
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