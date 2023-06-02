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Врач Кашух предостерегла от мороженого в жару из-за риска воспаления горла

Врач Кашух предостерегла от мороженого в жару из-за риска воспаления горла

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что резкий перепад температур, который приходится выдерживать слизистым оболочкам горла, может привести к фарингиту, ларингиту или воспалению задней стенки глотки.

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