Врач Кашух предостерегла от мороженого в жару из-за риска воспаления горла

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что резкий перепад температур, который приходится выдерживать слизистым оболочкам горла, может привести к фарингиту, ларингиту или воспалению задней стенки глотки.
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что резкий перепад температур, который приходится выдерживать слизистым оболочкам горла, может привести к фарингиту, ларингиту или воспалению задней стенки глотки.
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