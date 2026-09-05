«Русские делают его неправильно!»: главные ошибки в приготовлении плова

Плов — блюдо, которое в России любят, готовят и, как ни странно, почти всегда делают не так. По крайней мере, так считают знатоки среднеазиатской кухни.
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