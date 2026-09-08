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Царьград

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Свинцов: школы скрывают конфликты и делают виноватыми учителей

Свинцов: школы скрывают конфликты и делают виноватыми учителей

Андрей Свинцов обсудил с НСН проблемы в российских школах, где конфликты замалчиваются, а учителя становятся крайними.

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Людмила Харькова

Ну скоро в школах учителей не останется, будет Кравцов ездить "давать уроки" мужества и терпения к мигрантам в основном. Если бы наши дети не видели что творят черномазики, не было бы такого запредельного хамства детей в отношении преподавателей.