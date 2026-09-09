Watch: Mike Flanagan reimagines Stephen King horror classic 'Carrie'

"Carrie" is a series adaptation of the Stephen King horror novel from "Haunting of Hill House" and "Midnight Mass" creator Mike Flanagan.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым