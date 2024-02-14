Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

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    Е Победимский, Вам лично одного холокоста мало? Вам мало всей истории гона ваших по Земле ото всюду. Вы предтеча фаши...Без денацификации...
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Без денацификации украинцев СВО не завершится

Без денацификации украинцев СВО не завершится

За 10 лет власти бандеровцев в Киеве сменились десятки главарей и деятелей этого преступного режима — сейчас уже многие забыты, а тогда они были на слуху: Тягнибок, Яценюк, Турчинов, Ярош, Тимошенко, Аваков, Климкин, Мосийчук и много других.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Очень правильно про хохолов &quot; а нас за що...&quot; - именно они в ответе за то, что избирали тех, то хотел не только принижения России, но и ее декоммунизации с ее распадом, а следом и уничтожением...  Вот теперь пусть расплачиваются по полной !
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9 час.
Николай Арзамасцев
Не столько противен быдлоюмор квартала, сколько рагулячая радость зрителей в зале. Этих бесполезно лечить, только ПЗРК!!!
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7 час.
АС
Анатолий Страшко
Е Победимский, Вам лично одного холокоста мало? Вам мало всей истории гона ваших по Земле ото всюду. Вы предтеча фашизма. Вы получаете и получите по полной. Окончательное решение вашего вопроса не за горами. Об этом даже умный еврей (не жид) Киссинджер говорил. И срок определил до 2030 года. Вас , эту семитскую ветвь сожжёт вторая, арабская часть семитов. Семиты глупы. Вы будете убивать друг друга. И если Вы ЕПобедимский пишете из Сраиля, то ежедневно слышите вой сирен. Разве не так? А на что вы , умные избранные, ещё рассчитывали?
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4 час.

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