Без денацификации украинцев СВО не завершится

Очень правильно про хохолов " а нас за що..." - именно они в ответе за то, что избирали тех, то хотел не только принижения России, но и ее декоммунизации с ее распадом, а следом и уничтожением... Вот теперь пусть расплачиваются по полной !

АС

Анатолий Страшко

Е Победимский, Вам лично одного холокоста мало? Вам мало всей истории гона ваших по Земле ото всюду. Вы предтеча фашизма. Вы получаете и получите по полной. Окончательное решение вашего вопроса не за горами. Об этом даже умный еврей (не жид) Киссинджер говорил. И срок определил до 2030 года. Вас , эту семитскую ветвь сожжёт вторая, арабская часть семитов. Семиты глупы. Вы будете убивать друг друга. И если Вы ЕПобедимский пишете из Сраиля, то ежедневно слышите вой сирен. Разве не так? А на что вы , умные избранные, ещё рассчитывали?