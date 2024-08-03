Подростки в Канске пинками сбивают с ног пожилых людей и снимают видео

В Канске по сети разошелся ролик, который возмутил буквально всех. Какие-то подростки придумали развлечение — один снимает видео с безопасного расстояния, а второй подходит к бабушкам и мощным пинком сбивает их с ног.
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