Проектор с яркостью 1800 нит, сабвуфером и поворотным корпусом дешевле $600. Представлен OBE R3 Ultra Max

Новинка получила встроенную акустику 2.1, автоматическую настройку изображения и поддержку Wi-Fi 6 Компания OBE представила в Китае домашний проектор R3 Ultra Max стоимостью 3999 юаней, или около $596.
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