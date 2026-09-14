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Проектор с яркостью 1800 нит, сабвуфером и поворотным корпусом дешевле $600. Представлен OBE R3 Ultra Max

Проектор с яркостью 1800 нит, сабвуфером и поворотным корпусом дешевле $600. Представлен OBE R3 Ultra Max

Новинка получила встроенную акустику 2.1, автоматическую настройку изображения и поддержку Wi-Fi 6 Компания OBE представила в Китае домашний проектор R3 Ultra Max стоимостью 3999 юаней, или около $596.

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