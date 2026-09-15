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Врала про потоп и отъезд в Москву: как внучка скрывала убийство экс-мэра Самары

Врала про потоп и отъезд в Москву: как внучка скрывала убийство экс-мэра Самары

ИЗВЕСТИЯ Екатерина Бельская – внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова – вывозила вещи из квартиры убитого дедушки и заявляла окружающим, будто он вместе с супругой уехал в Москву.

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