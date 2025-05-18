Новый креативный способ захоронения в России: прах родственников в булыжниках для дальнейшего «путешествия» Ольга БезродняяВ России на ритуальном рынке появилась новая услуга — прах усопших можно «упаковать» в булыжники для дальнейшего «путешествия».
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