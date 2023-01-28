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Карасева не пригласили на сбор судей УЕФА

Сергей Карасев не вызван на сбор ведущих судей УЕФА, который в ближайшие дни пройдет в Италии. Также отдельный сбор организован для новичков - арбитров, которые только в этом году вошли в список ФИФА.

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