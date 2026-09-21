Страна и люди
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Страна и люди

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Стали известны итоги подсчета почти 70% протоколов на выборах в ГД

Стали известны итоги подсчета почти 70% протоколов на выборах в ГД

ЦИК представила итоги обработки 67,12% протоколов на выборах в Госдуму. Согласно данным, «Единая Россия» получает 57,60% голосов.

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