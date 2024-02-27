Неожиданно мягкий приговор вынесли водителю самосвала, сбившему девушку в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд вынес приговор 40-летнему водителю, который сбил девушку. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, прокурор просил 4,5 года колонии общего режима, однако суд назначил только 4 года исправительных работ.