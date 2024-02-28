Сюйчан развивает культурный туризм для увеличения потребления

Экономика китайской провинции Хэнань: Сюйчан (Xuchang), город на уровне префектуры с населением более 4,92 миллиона человек в китайской провинции Хэнань в Центральном Китае, пытается различными способами поддержать свой культурный туризм в попытке повысить местное потребление.