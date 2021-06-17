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Я не знаю, что делать

Я не знаю, что делать

Бывшая жена моего мужа вышла замуж за француза и укатила жить в Париж. Конечно, я была бы рада за неё, если бы не одно но.

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Галина Ключникова
Страховок на все случаи жизни нет. Любишь мужа, прими и детей. А мать, которая бросила детей без жилья (как только ей удалось продать квартиру, где были органы опеки???), вернётся только, если её французский муж кинет. Тогда мало не покажется...

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