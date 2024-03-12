В Россию, с любовью!

В Москве состоялись Форум Многополярности и II Конгресс Международного Движения Русофилов Элизео Бертолази, Милан Мероприятия прошли под эгидой Международного Движения Русофилов (МДР) при поддержке МИД России и Администрации Президента РФ.
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