Судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судьи столичного Арбитражного суда в отставке

Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело, возбужденное Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы в отставке Светланы Хонрат (до смены анкетных данных в ходе предварительного следствия - Елена Кондрат).
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