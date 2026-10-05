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Митч Джонсон о травме Харриса: «Серьезных опасений нет, но спешить с возвращением мы не будем»

Главный тренер « Сан-Антонио » Митч Джонсон заявил, что клуб проявит осторожность в процессе восстановления форварда Тобайаса Харриса , получившего растяжение икроножной мышцы в тренировочном лагере.

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