Что осталось от «оркестра»?

На осиротевшую частную военную компанию «Вагнер», которая практически прекратила своё существование, ополчился весь коллективный Запад ЧВК «Вагнер» после трагической гибели её руководства во главе с Евгением Пригожиным находится, по сути, в стадии ликвидации.