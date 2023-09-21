На осиротевшую частную военную компанию «Вагнер», которая практически прекратила своё существование, ополчился весь коллективный Запад ЧВК «Вагнер» после трагической гибели её руководства во главе с Евгением Пригожиным находится, по сути, в стадии ликвидации.
Что осталось от «оркестра»?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонтий Букштейн
Ага, "Вагнер" , принимающий участие в прямых боестолкновениях, - террорист, а ВСУ, которые лупят ракетами по мирным городам - "херои". Лицемерие Европы просто изумляет и потрясает. Скажут всё, что против России.
Ответить
22 час.
Свежие комментарии