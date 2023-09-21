Спички - не игрушка

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Что осталось от «оркестра»?

Что осталось от «оркестра»?

На осиротевшую частную военную компанию «Вагнер», которая практически прекратила своё существование, ополчился весь коллективный Запад ЧВК «Вагнер» после трагической гибели её руководства во главе с Евгением Пригожиным находится, по сути, в стадии ликвидации.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Ага, &quot;Вагнер&quot; , принимающий участие в прямых боестолкновениях, - террорист, а ВСУ, которые лупят ракетами по мирным городам - &quot;херои&quot;. Лицемерие Европы просто изумляет и потрясает. Скажут всё, что против России.
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