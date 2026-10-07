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Инновации Кубани на «Биопроме»: экономический эффект для края

Инновации Кубани на «Биопроме»: экономический эффект для края

Международный форум «Биопром», прошедший 5–6 октября 2026 года в Геленджике, стал не просто выставкой достижений — он показал, как Краснодарский край превращает научные разработки в реальные экономические активы.

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