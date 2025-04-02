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Генпрокурор Краснов предложил установить лимит на банковские карты

Генпрокурор Краснов предложил установить лимит на банковские карты

Генпрокуратура направила в Совбез предложение об установлении лимита на выдачу банковских карт, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, пишет агентство ТАСС.

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