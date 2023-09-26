Пора разбить копилку: Подмосковье участвует в акции Банка России «Монетная неделя»

До конца следующей недели жители Подмосковья смогут сдать накопившиеся дома монеты: в зависимости от операционных возможностей банки будут без комиссии обменивать металлические деньги на банкноты или зачислять на счет клиента.
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