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Нижегородская правда

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Семь нижегородцев победили в спецноминации «Моя страна – моя Россия»

Семь нижегородцев победили в спецноминации «Моя страна – моя Россия»

Названы имена победителей специальной детской номинации «Сказки народов моей страны» XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», который реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

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