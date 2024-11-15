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"50 лбов — и я, девочка": Лолите передали "горячий привет" с фронта. Чиновники слова о "москалях" забыли

"50 лбов — и я, девочка": Лолите передали "горячий привет" с фронта. Чиновники слова о "москалях" забыли

«Клоуны учат нас жить». Народ ответил зарвавшейся Лолите   На прошедшем накануне в Москве юбилейном вечере композитора Игоря Крутого певица Лолита во время пресс-подхода прочитала представителям СМИ лекцию о правилах хорошего тона.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Жирная свинья. Тварььььь....))))
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4 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Ничего не меняется в подлунном мире... А почему? Да все @ляди, пардон, чиновники - на местах, увы и ах... И никуда (!) они не собираются... со своих мягких кресел!.. И от сытых помоев в мисках... Вот кого надо перетрахать срочно! Путин обещал...
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3 час.
Игорь Васиков
Эстрадные мрази так и лезут на публику как тараканы...
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2 час.

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