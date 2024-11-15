"50 лбов — и я, девочка": Лолите передали "горячий привет" с фронта. Чиновники слова о "москалях" забыли

ВУ

Владимир Уфимцев

Ничего не меняется в подлунном мире... А почему? Да все @ляди, пардон, чиновники - на местах, увы и ах... И никуда (!) они не собираются... со своих мягких кресел!.. И от сытых помоев в мисках... Вот кого надо перетрахать срочно! Путин обещал...