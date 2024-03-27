Жареная во фритюре пища может провоцировать болезнь Альцгеймера

Ученые из Центрального университета Тамилнада в Индии в составе научного коллектива провели исследование и выяснили, что употребление жареной во фритюре пищи может повышать риск развития таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.
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