Жареная во фритюре пища может провоцировать болезнь Альцгеймера

Ученые из Центрального университета Тамилнада в Индии в составе научного коллектива провели исследование и выяснили, что употребление жареной во фритюре пищи может повышать риск развития таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.