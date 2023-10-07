В Татарстане Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих присвоено имя Ш.К.Еникеева

Кабинет Министров Республики Татарстан принял решение о присвоении государственному бюджетному учреждению культуры Республики Татарстан «Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих» имени Ш.
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