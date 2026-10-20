© Doidam 10/Shutterstock/FOTODOMДержать все средства в одном месте – это нерациональный подход. Деньги на банковском и накопительном счетах, а также на депозите выполняют разные задачи, исходя из чего их и следует распределять, отметила в беседе с RT эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.