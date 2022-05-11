The Moscow Post

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Олег Тиньков: обойтись без Родины

Олег Тиньков: обойтись без Родины

Праздник неслыханной щедрости"Прощай Тинькофф Банк, прощай Россия! У меня не осталось ничего в России", — написал бизнесмен Олег Тиньков после того, как на днях продал свою 35-процентную долю в головной компании "Тинькофф Банка" — TCS Group.

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