Олег Тиньков: обойтись без Родины

Праздник неслыханной щедрости"Прощай Тинькофф Банк, прощай Россия! У меня не осталось ничего в России", — написал бизнесмен Олег Тиньков после того, как на днях продал свою 35-процентную долю в головной компании "Тинькофф Банка" — TCS Group.