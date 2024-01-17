Выборы Президента-2024: важен голос каждого

Весной этого года в России состоятся выборы Президента. Важность этого события очевидна — гражданам предстоит избрать главу государства, который в последующие шесть лет будет определять дальнейшее развитие нашей страны.
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